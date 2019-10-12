2019/10/12 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم السبت،عن استهداف طائرات F_16 لثلاث اوكار لداعش غربي بحيرة حمرين.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه إن “ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها ثلاث أهداف معادية لعناصر داعش عبارة عن مخزون رئيسي للاسلحة والاعتدة واوكار، شمال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني : تدمير أوكار ومخازن اسلحة لداعش غربي بحيرة حمرين وكالة خطوة برس.

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