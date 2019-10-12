القبض على ارهابي في المحمودية ضمن خطة حماية الزائرين

2019/10/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على احد الارهابيين في المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، ضمن خطة حماية الزائرين.

وذكر بيان للمديرية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "ضمن مساعيها لحماية زائري اربعينية الامام الحسين {ع} تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٢٥ الفرقة ١٧ من القاء القبض على أحد الارهابيين في في منطقة سيد عبد الله بقضاء المحمودية جنوبي بغداد".وأضاف البيان ان "المعتقل هو احد الارهابيين الذين شاركوا بالقتال ضد قواتنا الأمنية في الفلوجة ، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب".انتهى

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