جهاز مكافحة الارهاب يوضح حقيقة تكليف المحياوي بدلا عن الساعدي

2019/10/12 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضح جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، حقيقة تكليف اللواء الركن علاء المحياوي قائداً له.

وذكر مصدر مطلع لـ{الفرات نيوز} إن "لا صحة لخبر تكليف علاء المحياوي قائداً للجهاز خلفاً لعبد الوهاب الساعدي".ووقع في وقت سابق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على كتاب نقل الساعدي من جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع بناء على طلب قائد جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي.



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