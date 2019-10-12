المطلبي لـ”كلكامش”: البعض فسر تواجد الجزائري في مبنى المحافظة بـ”الاقتحام”

2019/10/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون سعد المطلبي، السبت، اقتحام مبنى المحافظة من قبل قوة تابعة لمحافظ بغداد فلاح الجزائري، مبينا ان الاخير كان تواجده هو وحمايته في المبنى امر خاطئ.

وقال المطلبي لـ”گلگامش” ان “الحديث عن قيام محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري باقتحام مبنى المحافظة كلام غير دقيق”، مبينا ان “الجزائري جاء مع حمايته ودخل الى المحافظة بشكل طبيعي، ويحمل امرا قضائيا للتريث باختيار منصب المحافظ لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية”.

واضاف ان “البعض فسر وجود المحافظ بالاقتحام”، مبينا ان “الجزائري ينتظر الاجراءات القانونية”.

واكد ان “مجلس محافظة بغداد سيصوت يوم الاثنين المقبل، على محافظ جديد”، مبينا ان “ائتلاف دولة القانون طرح مرشحه للمنصب وهو محمد جابر العطا”.

وانهى، بان “وجود الجزائري في المحافظة كان خطأ، وكان المفترض انتظار انتهاء الاجراءات القانونية”.

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