حربٌ “صوريّة” يقودها عبدالمهدي على الفساد.. إسكات المتظاهرين غايةٌ لا تُدرك

2019/10/12 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت #الحكومة العراقية إحالة ملفات #فساد تتعلق بمسؤولين كبار إلى #القضاء ووعدت بإحالة ملفات أخرى، في محاولة لتهدئة #التظاهرات فقط، مع استبعاد أن يتم تقديم الفاسدين […]

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