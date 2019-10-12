2019/10/12 | 15:28

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المرجع السيستاني يوجه نصيحة لأصحاب المواكب بالتزامن مع الزيارة الأربعينية

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المتحدث باسم جهاز مكافحة الاٍرهاب صباح النعمان، اليوم السبت، توضيحاً بشأن تكليف اللواء الركن علاء المحياوي بمهمة قائد قوات الجهاز.

وقال النعمان في بيان، إن "اللواء الركن علاء احمد خضير المحياوي ليس قائدا لقوات

بغداد اليوم- ديالى

اعتبر مجلس محافظة ديالى، السبت (12 تشرين الأول 2019)، أن الاستثمار هو "الحل الأمثل" لمعالجة البطالة بعد إعطاء الضوء الأخضر لدخول الاستثمارات الاجنبية والعربية لداخل المحافظة.





وقال رئيس المجلس علي الدايني، في حديث ل

بغداد اليوم- ديالى

أكد اتحاد علماء المسلمين في ديالى، السبت، فتح ابواب الاف المنازل في المحافظزة لاستقبال الزوار الايرانيين القادمين من معبر المنذرية شرق المحافظة.

وقال رئيس اتحاد علماء المسلمين في ديالى جبار المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إ

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