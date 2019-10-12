واع تنشر نص كلمة وزير الخارجية في جلسة الاجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية في القاهره

2019/10/12 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) نص كلمة وزير الخارجية محمد علي الحكيم في جلسة الاجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة

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