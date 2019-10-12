2019/10/12 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل |الجهيناوي: نطالب بالوقف الفوري للعدوان التركي على سوريا

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الجهيناوي: نطالب بالوقف الفوري للعدوان التركي على سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الجهيناوي: نطالب بالوقف الفوري للعدوان التركي على سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).