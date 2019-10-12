تعرف على حصيلة العدوان التركي على شمال شرق سوريا

2019/10/12 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة هجمات الاحتلال التركي خلال يومي 9 و 10 تشرين الأول الجاري.وجاء فيه: في الساعة (16) من يوم (9/تشرين الأول 2019) بدأ الغزو التركي عدوانه على روج آفا وشمال سوريا.هذا الغزو العدواني شمل كل مدن روج …

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