وزير الخارجية اللبناني: الكورد يهددون وحدة اربع دول بينها العراق

2019/10/12 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم السبت الكورد بأنهم يهددون وحدة بلده واربعة دول.

وقال باسيل في كلمة له خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية لبحث المواقف من العملية العسكرية التركية شمال سوريا، إن "الكيان الكوردي يهدد وحدة اربع دول وهي تركيا وايران وسوريا والعراق لا بل يهددون وحدة الاراضي اللبنانية"، حسب تعبيره.

واضاف ان "موقف لبنان مبدئ سيادي و وطني عروبي ويقف ضد اي اعتداء على سوريا"، مردفا بالقول ان "وحدة اي وطن عربي هو التزام مطلق من جانبنا للنظر الى التداعيات لاي تقسيم ديمغرافي تحت اي مسمى كان".

وتابع باسيل بالقول "نرفض الاعتداء على اي دولة عربية وندعو الى اعادة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية".

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