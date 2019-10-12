من يدير قوات مكافحة الإرهاب خلفا للساعدي؟..مصدر يكشف التفاصيل

2019/10/12 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر رفيع في جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، عن الشخصية التي تدير جهاز مكافحة الارهاب خلفا للساعدي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إنه "لم يتم تعيين قائد جديد لقوات مكافحة الارهاب خلفا للفريق الركن عبدالوهاب الساعدي حتى الآن"، مبينا، أن"اللواء الركن علاء المحياوي يقوم بتسيير قيادة القوات بالوكالة حاليا وبشكل مؤقت".

وأضاف أن "الفترة المقبلة سيتم تعيين قائد جديد وهناك أسماء مرشحة لايمكن الاعلان عنها بالوقت الراهن لأن الأمر لم يحسم بعد".

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع تواصل قد تناقلت أنباء مفادها تعيين اللواء الركن علاء المحياوي قائدا لقوات مكافحة الارهاب.

وكان رئيس الوزراء قد وقع قرار احالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي من قيادة قوات مكافحة الارهاب الى أم وزارة الدفاع.

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