على وقع أزمة التدخل التركي في سوريا.. أجتماع أمني موسع في الأنبار بحضور رئيس أركان الجيش

2019/10/12 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل رئيس أركان الجيش، أول ركن عثمان الغانمي، إلى محافظة الأنبار برفقة الفريق الركن رشيد يار الله وعقد اجتماع معمق في ديوان محافظة الأنبار بحضور قائد عمليات الانبار اللواء ناصر الغنام ومحافظ الانبار علي فرحان للتباحث في تداعيات العمليات العسكرية التركية في مناطق شرق الفرات السورية.إلى ذلك، قال أمين عام حركة […]

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