محمد فشفاشي - التقنية والحداثة من منظور مدرسة فرانكفو رت

2019/10/12 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_فشفاشي المــــــــــــــقدمــــة بالرغم من تعدد توجهاتها الفكرية وتفسيراتها المختلفة, تبقى مدرسة فرانكفورت القلب النابض لمنظومة النقد الاجتماعي بما تحمله من معنى لعملية النقد, كحركة عقلية تهدف إلى تحريرالمجتمع من القيود الإيديولوجية والمتمثلة أساسا في الرفض القطعي لكل أشكال الرأسمالية, التي حاولت السيطرة على البشر والمنظومات بكل ما أوتيت من قوة فكرية ومادية, وذلك على المستوى الاقتصادي, أو السياسي, أ......

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