2019/10/12 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام ليس كل ما يلمع ذهباً !"العرب مازالوا يراوحون بين طور العقل الاسطوري وبين العقل الديني، لا أعرف كم عقدا أو كم قرنا يجب أن يمضي ليبلغوا طور العقل الفلسفي ثم طور العقل العلمي ثم طور العقل مابعد العلمي؟" امين المهدى.سعيد علامالقاهرة، السبت 12/10/2019مليس كون احدهم شيطان يعنى ان الاخر ملاك، ليس كل ما يلمع ذهباً، ابى احمد بأموال سعودية واما......

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