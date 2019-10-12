“بالصور” منفذ الشلامجة الحدودي يكتظ بالزوار الايرانيين.. تسجيل دخول أكثر من نصف مليون زائر حتى الان

2019/10/12 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق سجل منفذ الشلامجة الحدودي دخول اكثر من نصف مليون زائر ايراني الى العراق للمشاركة في احياء ذكرى اربعينية الامام الحسين “ع”.وعزت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة تضاعف اعداد الزوار الايرانيين هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة الى اعفائهم من رسوم تأشيرة الدخول “الفيزا” بموجب قرارات مجلس الوزراء.

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