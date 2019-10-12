2019/10/12 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب برئاسة العراق يدعو الى استعادة سوريا دورها في المنظومة العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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