2019/10/12 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب برئاسة العراق يطالب تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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