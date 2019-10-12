2019/10/12 | 16:32

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عاجل | البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب: نطالب تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا

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