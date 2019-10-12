تركيا تذكر ترامب بقتلى التحالف في

2019/10/12 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، بأن عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تسببت بمقتل آلاف المدنيين في الرقة السورية، وأكثر منهم في الموصل العراقية.

وكتب قالن على "تويتر": "نذكّر الذين يحذرون تركيا ويدينونها ويهددونها بالعقوبات، بأنه قتل في عمليات التحالف الدولي في الرقة (شمال شرقي سوريا) وفقا للتقديرات المختلفة، بين 1600 و3800 مدني، وفي الموصل العراقية بين 9 آلاف و11 ألف مدني".وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، أفشلت العديد من المؤامرات بالمنطقة في آن واحد.وشدد على أن العملية التركية، لا تستهدف الأكراد أو المدنيين، بل التنظيمات الإرهابية.وأضاف: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، بهدف "تطهيره من إرهابيي حزب العمال الكردستاني و"داعش"، ورسم منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.انتهى

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