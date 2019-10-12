على خلفية أحداث تظاهرات تشرين الأول.. مسؤول في بدر يستقيل ويوجه رسالة لزملائه

2019/10/12 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تنشر “يس عراق” نص استقالة، مسؤول منظمة بدر وتحالف الفتح في استراليا، أبي جمال الجابري، وهو أحد قدامى مجاهدي بدر ومنفذ عمليات جهادية عديدة في العراق في زمن النظام السابق.بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الاكارم جميعاً ومن يعنيه الأمر: أنا عادل مزهر صالح الجابري (ابو جمال الجابري) احد مسؤولي منظمة بدر […]

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