تداول مقطع مصور يوثق دخول حافلات وسيارات تابعة للحرس الثوري الايراني ليلا عبر الديوانية “بالفيديو”

2019/10/12 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر دخول حافلات وسيارات تابعة للحرس الثوري الايراني عبر محافظة الديوانية ليلا.وظهر متحدث في المقطع وهو يتحدث عن دخول هذه الحافلات والسيارات ويقول انها تابعة للحرس الثوري الايراني وكانوا يسير في الاتجاه المعكس للسير قائلا: “احتلتنا ايران”.شاهد بالفيديو:- […]

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