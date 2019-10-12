2019/10/12 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمانيا تحظر تصدير سلاح إلى تركيا

اخبار مباشرة

ألمانيا تحظر تصدير سلاح إلى تركيا

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تحظر تصدير سلاح إلى تركيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تحظر تصدير سلاح إلى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).