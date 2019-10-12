بمعونيات عالية الوطني يخوض اول مران له في كمبوديا

2019/10/12 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

خاض المنتخب الوطني، اليوم السبت، اول وحدة تدريبية له على الملعب الرئيسي في العاصمة الكمبودية ذي العشب الصناعي تحضيرات لملاقاة منتخبها، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس اسيا.

وقال اتحاد الكرة في بيان، اطلعت عليه "الغد برس" ان، "المنتخب الوطني خاض تدريبا كاملا تخللته تمارين الاستشفاء من جهد المباراة السابقة، ورحلة السفر والتعود ايضا على ارضية الملعب وكيفية التأقلم معها خلال اليومين القادمين".

واضاف البيان ان "طبيب المنتخب قاسم الجنابي اكد جاهزية جميع اللاعبين بدنيا وصحيا للمباراة باستثناء اللاعب ضرغام اسماعيل الذي ارتأى المدرب بناءًا على استشارة طبية بصعوبة خوضه المباراة على ارض صناعية صلبة خوفا من تعرضه للاصابة خاصة انه اجرى عمليتين جراحيتين للاربطة في الفترة السابقة".

واشار البيان، بأن "ادارة الوفد العراقي سعت جاهدة لتوفير كافة مستلزمات الراحة للمنتخب في سكنه بفندق كمبوديا، وتوفير الطعام العراقي واللحوم المذبوحة على الطريقة اللاسلامية".

يذكر ان المنتخب الوطني يسعى للعودة بثلاث نقاط من كمبوديا من اجل المنافسة بقوة على احدى بطاقتي التأهل الى نهائيات اسيا والدور الختامي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

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