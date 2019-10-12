حصاد ثمار التظاهرات.. النفط تُعلن توفّر درجات وظيفية جديدة للخريجين

2019/10/12 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #نائب رئيس الوزراء لشؤون #الطاقة وزير #النفط #ثامر_الغضبان، أن وزارة النفط ماضية في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص توفير فرص عمل لخريجي الكليات […]

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