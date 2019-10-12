“شارع حيفا” يحصد لقب أفضل فيلم في مهرجان “بوسان” السينمائي الدولي

2019/10/12 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اختارت إدارة مهرجان “#بوسان” السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، الفيلم العراقي “شارع حيفا” من إخراج #مهند_حيال كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان وتدور أحداث #الفيلم حول التفاصيل […]

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