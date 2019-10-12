عمليات سامراء تعلن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء بينهم 37 مدانا وفق المادة 4 إرهاب

2019/10/12 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات سامراء، اعتقال مئة وثمانية واربعين مطلوبا للقضاء ضمن خطة أمنية خاصة لتأمين المحافظة والطرق الرئيسية فيها.

واوضحت القيادة في بيان، أن الخطة الأمنية تأتي بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بتأمين الزيارة الاربعينية، مبينة ان الخطة الامنية المنفذة أسفرت عن اعتقال مئة وثمانية واربعين مطلوبا للقضاء بينهم سبعة وثلاثون مدانا بتهم ارهابية وفق المادة الرابعة إرهاب.

واشار البيان الى أن طيران الجيش ينفذ طلعات جوية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لضرب اهداف ارهابية منتخبة في المحافظة.

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