2019/10/12 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، استعداد طهران للحوار مع السعودية، وذلك بعد ساعات من الهجوم على ناقلة النفط في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الوساطة بين طهران والرياض غير مدرجة في أجندة زيارة عمران خان غداً الأحد"، مؤكدةً أن "طهران مستعدة للحوار مع السعودية بوساطة أو من دونها".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيزور طهران غدا ويلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي"، مبدية "ترحيبها بمساعي الوساطة لخفض التوتر مع الرياض".

وحسب "رويترز" ندد متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم السبت بما وصفه "بالهجوم الجبان" على ناقلة نفط تملكها إيران مضيفا أن طهران سترد بعد تقصي الحقائق، في واقعة قالت وسائل إعلام محلية إنها استهداف بصواريخ على ما يبدو.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الناقلة سابيتي هوجمت أمس الجمعة في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية.

بغداد اليوم – بغداد

قال وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، ان التوغل التركي في سوريا يعزز قدرة التنظيمات الارهابية، داعيا الجامعة العربية إلى ضرورة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة .

وقال الحكيم في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء ا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح ، ناصر لفتة، ‏اليوم السبت‏ 12‏ تشرين الأول‏، 2019، أن عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمن الوطني لمتابعة الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وعدد من وسائل الإعلام مؤخراً، يقتصر على الت

بغداد اليوم- ديالى

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب، عبد الخالق العزاوي، السبت (12 تشرين الأول 2019)، إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة مجريات التوغل التركي في سوريا.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاحداث السورية الأخيرة ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد الهجوم على ناقلة النفط.. إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد الهجوم على ناقلة النفط.. إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).