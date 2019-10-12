فيلم عراقي يتصدر مسابقة مهرجان بوسان السينمائي ويحصل على المركز الأول

2019/10/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل فيلم (شارع حيفا) للمخرج العراقي مهند حيال على جائزة أفضل فيلم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان السينمائي.ويعد مهرجان بوسان المقام في كوريا الجنوبية احد أفضل المهرجانات السينمائية في قارة اسيا، واحد اكبر أسواق السينما.

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