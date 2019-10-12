“بالصور” وقفة احتجاجية عراقية أمام مكتب الامم المتحدة في فيينا ضد قمع التظاهرات في بغداد

2019/10/12 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم عراقيون في النمسا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في فيينا ضد قمع وقتل المتظاهرين في بغداد والمحافظات.وارتدى المحتجون زيا كتب عليه انقذوا الشعب العراقي باللغة الانكليزية.وينظم عراقيون في المهجر تظاهرات امام الملحقيات والسفارات العراقية والمنظمات الاممية في دول اوروبيا مختلفة تضامنا مع التظاهرات التي شهدها العراق منذ الاول […]

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