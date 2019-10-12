ماذا طلب الفنان الراحل طلعت زكريا من ابنته “ايمي” قبل وفاته باربعة ايام؟

2019/10/12 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات: يس عراق نشرت الفنانة الشابة ايمي إبنة الفنان الراحل طلعت زكريا عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام صورة لها برفقة والدها وهي طفلة أثناء احتفالهما بعيد ميلادها .وارفقت معها طلب لوالدها طلعت زكريا قبل وفاته بأربعة أيام وهو ألا تحتفل بعيد ميلادها لهذا العام والذي سيحل بعد عدة أيام قاطعة على نفسها وعدا […]

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