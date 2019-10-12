مسؤول إيراني يعلق على إحتمالية غلق الحدود مع العراق خلال الزيارة الأربعينية

2019/10/12 | 17:32

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد محافظ خوزستان، جنوب غرب ايران، غلام رضا شريعتي، اليوم السبت، أزدحام المسافرين الإيرانيين على المنافذ الحدودية الإيرانية مع العراق "لن يؤدي إلى غلقها".

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن شريعتي، قوله في تصريحات صحافية: " تم يوم أمس الجمعة ايفاد 40 حافلة عبر منفذ شلمجه و 21 حافلة عبر منفذ جذابه الى العراق" لتسهيل نقل الزائرين في العراق.

وأضاف المسؤول الإيراني: "لامشاكل في المنافذ الحدودية على الجانب الايراني في مجالات تأمين وسائط النقل وتوفير المياه والمواد الغذائية والامكانيات الصحية للزائرين الكرام"، معلقا على إحتمالية غلق تلك المنافذ بسبب ازدحام المسافرين قائلا: "ذلك لن يحدث، وإن الاجهزة المعنية ستبذل قصارى جهودها في تقديم افضل الخدمات للزائرين"..

بغداد اليوم _ ديالى

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، اليوم السبت، عن حصيلة قصف نفذته طائرات "إف-16" عراقية، واستهدف مضافات لتنظيم داعش في محيط بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم-بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، توقيف منتسبين اثنين تجاوزا على متظاهرين، فيما شكلت مجلساً تحقيقياً لمحاسبتهما.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل، علي كوة، على الفيديو المتداول ع

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت (12 تشرين الأول 2019)، بإلقاء القبض على مهرب متهم بإدخال آلاف من الحبوب المخدرة إلى المحافظة يومياً من الجانب الإيراني، باستخدام مهنة صيد السمك كغطاء لعمله في التهريب.

وقال المصدر في حد

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