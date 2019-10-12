مهند البراك - شباب العراق في زمن الرصاص .2.

2019/10/12 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك و فيما تفاجأت السلطات العراقية بالحجم الهائل للمتظاهرين، و ان الكثير من نواقصها و عوراتها ستنكشف، فإنها ارتعبت و جمدت و لم تستطع اتخاذ اجراءات سريعة في محاسبة و اقالة مسؤولين عن هذه الازمات، و شعرت ان الشعب قادر على تغيير موازين الحكم و اسقاط شرعيته في ايام، في وقت لم تستطع فيه ان تجد جهة ملموسة تحرّك الانتفاضة، فلجأت الى اسلوب الدكتاتوريين المعروف في صياغة عدو مهما كان، فاخذت تتخبط في تحذيراتها ف......

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