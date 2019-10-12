أحمد صبحى منصور - النص 2 : مقتطفات من ترجمة الدسوقي في الطبقات الكبرى للشعراني

2019/10/12 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور نصوص من كتب المناقب : النص 2 : مقتطفات من ترجمة الدسوقي في الطبقات الكبرى للشعراني .( 1/ 143 ، 157 : 158 ) ط صبيح .من ف2 : كتب المناقب الصوفية من ج1 (البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) 1 ـ يقول عنه الشعراني: ( هو من أجلاء مشايخ الفقراء أصحاب الخرق ، وكان من صدور المقربين ، وكان صاحب كرامات ظاهرة ،ومقامات فاخرة ،ومآثر ظاهرة ، وبصائر ظاهرة ، وأحوال خارقة ، وأنفاس صادقة ،وهم......

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