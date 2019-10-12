الحزب الشيوعي الاردني - بيان حول العدوان التركي على سوريا

2019/10/12 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الاردني شنت القوات التركية عدواناً مبيتاً موّجه بالدرجة الأولى ضد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.ويأتي هذا العدوان في سياق سياسة العداء الصريح لسوريا، الدولة والوطن والشعب، التي درج النظام التركي على اتباعها طيلة سنوات أزمتها، والتي لم يتوان في اطارها عن تقديم كلّ أشكال الدعم والاسناد للجماعات الإرهابية وتسهيل عبور عناصرها الاجرامية الى سوريا لتقويض استقرارها وتخريب اقتصادها الوطني والاطاحة بنظامها......

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