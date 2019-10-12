صورة نادرة لأفراد من الجيش الأميركي في شمال سوريا تختزل تأثرهم بقرار الانسحاب

2019/10/12 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على صورة لأفراد من الجيش الأميركي في شمال سوريا، تظهر تأثرهم بقرار ترامب بالانسحاب من مناطق شرق الفرات.وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوات بلاده بالانسحاب من مناطق شمال سوريا، فيما هدد تركيا بتدمير اقتصادها في حال تجاوزت الحدود في سوريا.

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