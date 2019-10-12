2019/10/12 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة بابل يوم السبت عن ايداع منتسبين امنيين بالحبس لضربهم متظاهرين ضربا مبرحا بالعصي والهروات.

وقالت الشرطة انه تم ايداع المنتسبين الظاهرين في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك.

واوضح بيان للشرطة اليوم انه بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به قيام بعض المنتسبين بالتجاوز على المتظاهرين ، قام بإيداع المنتسبين التوقيف بالمباشر وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك ، كونه أكد مراراً على ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين.

وعلق ناشطون ومدونون على تسجيل فيديو ظهر فيه عدد من رجال الامن ينهالون بالضرب المبرح على متظاهرين في مشاهد قالوا عنه بأنه مماثل لممارسات تظام البعث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايداع منتسبين انهالوا بالضرب على متظاهرين عراقيين بمشهد اعاد للأذهان ممارسات البعث) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايداع منتسبين انهالوا بالضرب على متظاهرين عراقيين بمشهد اعاد للأذهان ممارسات البعث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).