شرطة بابل توقف المنتسبين المعتدين على المتظاهرين وتشكل مجلس تحقيقي بحقهم

2019/10/12 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، ايداع المنتسبين الظاهرين في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به قيام بعض المنتسبين بالتجاوز على المتظاهرين ، قام بإيداع المنتسبين التوقيف بالمباشر وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك ، كونه أكد مراراً على ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين".

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