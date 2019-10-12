الدليمي يبحث مع الغانمي توفير اجواء خدمية ملائمة لإعادة النازحين في الانبار

2019/10/12 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث محافظ اﻻنبار، علي فرحان الدليمي، اليوم السبت، مع رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، توفير اجواء خدمية ملائمة لإعادة النازحين في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "المحافظ استقبل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن السيد عثمان الغانمي في مقر دار الضيافة بالرمادي، بحضور النائب فالح العيساوي وقائد عمليات اﻻنبار اللواء الركن ناصر الغنام وقائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي ارزيج كسار".

واضاف انه "بحث الدليمي مع الغانمي الوضع اﻻمني في عموم المناطق المحررة وآليات توفير اجواء خدمية ملائمة لإعادة النازحين لمناطقهم وانهاء ملف النزوح وطي صفحة مأساوية في تأريخ المحافظة الرافضة للإرهاب والتطرف بشتى اشكاله".

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