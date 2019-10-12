ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا

2019/10/12 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت ألمانيا، السبت، حظر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته صحيفة ألمانيا.فقد نقلت صحيفة “بيلد أم زونتاج” عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله السبت إن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا جاء كرد فعل على “الهجوم التركي علىوحدات

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