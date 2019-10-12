2019/10/12 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، السبت، عن عدم جدوى مشروع كاميرات المراقبة المتلكئ منذ سن...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نزاهة البصرة تكشف عن تحركات لصرف أكثر من مليون دولار لتطوير اجهزة أميركية معطلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نزاهة البصرة تكشف عن تحركات لصرف أكثر من مليون دولار لتطوير اجهزة أميركية معطلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).