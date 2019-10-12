وزارة النقل: العراق يستضيف اجتماعات شركة الجسر العربي

2019/10/12 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ،اليوم السبت، استضافة العراق اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة شركه الجسر العربي المشتركة ، بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الماسي لذكرى تاسيس الموانى العراقية.

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