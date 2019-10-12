2019/10/12 | 18:14

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يجري إتصالا هاتفيا مع مسؤولة السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي

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