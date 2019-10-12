وزير النقل: العراق يشهد حدث لاول مرة بتاريخه في كانون الاول المقبل

2019/10/12 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي، اليوم السبت، ان العراق يستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة شركه الجسر العربي المشتركة تزامناً مع احتفالات اليوبيل الماسي لذكرى تاسيس الموانى العراقية مطلع كانون الاول المقبل.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "العراق سيستضيف اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الجسر العربي للملاحة في محافظة البصرة الفيحاء مطلع شهر كانون الاول من السنة الحالية، بحضور وزراء النقل ( العراق ،الاردن ، مصر ) بناءاً على مقترح قُدم اثناء مشاركة العراق بالاجتماعات الجارية حاليآ في عمان".

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