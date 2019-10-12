الحكمة المعارضة تطالب باستضافة وزيري الداخلية والدفاع في جلسة طارئة هذا الاسبوع

2019/10/12 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت كتلة الحكمة النيابية المعارضة، اليوم السبت، باستضافة وزيري الداخلية والدفاع وقائد عمليات بغداد في جلسة طارئة لمجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة النائب فالح الساري في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، ان "المصلحة العامة والوطنية تحتم ان يعقد مجلس النواب خلال هذا الاسبوع جلسة طارئة يستضيف خلالها وزيري الداخلية والدفاع بالاضافة الى قائد عمليات بغداد للوقوف على اخر تطورات التحقيقات الجارية بشأن ضرب المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة معهم مما ادى الى سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية".

واضاف ان "مجلس النواب يجب ان يكون له الدور الكبير في مجريات الاحداث واهمها تداعيات الاحتجاجات الشعبية الاخيرة والتحقيقات بشأنها".

واشار الساري الى ان "اوضاع البلاد تستدعي الى عقد جلسة طارئة خلال هذا الاسبوع لتكون لديه رؤية رقابية واضحة ازاء الاحداث والمجريات".

وذكر ان "ما تحدثت به المرجعية الدينية العليا كان واضحاً وصريحاً بعد استشعارها لخطورة الاوضاع وضرورة السرعة بمحاكمة المتورطين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مهما كانت رتبهم او انتماءاتهم ".

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