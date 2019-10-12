شرطة بابل تقول انها حبست منتسبين ضربوا المتظاهرين بالعصي

2019/10/12 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت شرطة محافظة بابل، السبت عن ايداع منتسبين امنيين بالحبس لضربهم متظاهرين ضربا مبرحا بالعصي والهروات.وقالت الشرطة في بيان تلقته “كلكامش برس” “انه تم ايداع المنتسبين الظاهرين في فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك”.واوضح البيان “انه بعد إطلاع قائد شرطة محافظة بابل على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر به قيام بعض المنتسبين بالتجاوز على المتظاهرين ، قام بإيداع المنتسبين التوقيف بالمباشر وتشكيل مجلس تحقيقي في ذلك ، كونه أكد مراراً على ضرورة التعامل الحسن مع المتظاهرين”.

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