الرئيس صالح يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية

2019/10/12 | 18:34

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بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الامين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية.

وقال مكتب صالح في بيان تلتقه "بغداد اليوم"، إن "اتصالا جرى رئيس الجمهورية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استعرضت خلاله التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين".

كما بحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب البيان، "التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي".





وأكد الرئيس "ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم".

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