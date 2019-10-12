رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية

2019/10/12 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .

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