كاتب كويتي: المشروع السياسي في العراق بعد 2003 يفتقد للمهندس الحصيف وأي منهم يفحص الأرض؟

2019/10/12 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب الكويتي، محمد الرميحي، إن الصور التي تسربت من العراق إلى وسائل التواصل الاجتماعي مفزعة، يظهر فيها مواطنون قد أطلقت على أجسادهم النار، وهم في النزع الأخير من حياتهم، مختلطة بأصوات الرصاص وضجة العربات العسكرية، لكنه فقط رأس جبل الثلج العراقي، أما باقي الجبل فبعضه يمكن أن يُوصف الآن، والآخر خبّئ إلى اليوم التالي.[…]

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