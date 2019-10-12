العبادي: اتهام المتظاهرين بالتآمر مرفوض وما حصل من قمع وقتل امر خطير

2019/10/12 | 19:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الامين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية.

وقال مكتب صالح في بيان تلتقه "بغداد اليوم"، إن "اتصالا جرى رئيس الجمهورية والأمين العام ل

بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بشكل جدي وعاجل" لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان، إن الاخير "أجرى، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع م

بغداد اليوم- البصرة

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، السبت، عن عدم جدوى مشروع كاميرات المراقبة المتلكئ منذ سنوات بسبب تعطل الأجهزة ووجود مشاكل فنية في منظومة مراقبة يستطيع الأطفال اختراقها وتشغيل (افلام الكارتون) في شاشاتها.

وقال رئيس ا

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