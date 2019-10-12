الجمارك تحجز أدوية مخالفة لضوابط الإستيراد في مطار النجف الاشرف

2019/10/12 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، حجز ٢٤ كارتون تحتوي على أدوية بشرية في جمرك مطار النجف مخالفة لضوابط الاستيراد النافذة.

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